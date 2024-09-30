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Кондиционер Gree GWH12AAB-K3NNA2A ( б/у)

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Кондиционер Gree GWH12AAB-K3NNA2A ( б/у)
Кондиционер Gree GWH12AAB-K3NNA2A ( б/у)
Кондиционер Gree GWH12AAB-K3NNA2A ( б/у)
Кондиционер Gree GWH12AAB-K3NNA2A ( б/у)
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
4
вопроса
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Код товара: 122416
Производитель: Gree
Гарантия: 14 дн.
нет отзывов
4
вопроса

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

17 000₽
204
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Характеристики
Причина уценки
б/у
Состояние товара
есть следы эксплуатации
Срок гарантии
14 дней
Комплектность
полная
Состояние упаковки
отсутствует
Цвет
белый
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Вопросы и ответы
А
Айшат
22 июля 2022
На сколько кв рассчитан?
2 Ответить
0 0
0
05.ru
23.07.2022 16:09:10
Добрый день! Данная модель рассчитана 36 квадратов
Ответить
0 0
Г
Гость 69
30.10.2022 13:28:29
Айшат, Добрый день! Данная модель рассчитана 36 квадратов
Ответить
0 0
Г
Гость 20
4 апреля 2022
Здравствуйте! Кондиционер в каком состоянии? Хорошо работает? и в комплектации все имеется? Для нынешнего времени довольно маленькая цена)
Ответить
0 0
А
Айшат
22 июля 2022
На сколько кв рассчитан?
2 Ответить
0
0
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17 000₽
204
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В магазинах:
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В магазинах:
мало
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