Кондиционер Gree GWH12AAB-K3NNA2A ( б/у)
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Код товара: 122416
Производитель: Gree
Гарантия: 14 дн.
17 000₽
204
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Характеристики
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- Причина уценки
- б/у
- Состояние товара
- есть следы эксплуатации
- Срок гарантии
- 14 дней
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- отсутствует
- Цвет
- белый
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Вопросы и ответы
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А
Айшат
22 июля 2022
На сколько кв рассчитан?
2
0 0
0
05.ru
23.07.2022 16:09:10
Добрый день! Данная модель рассчитана 36 квадратов
Ответить
0 0
Г
Гость 69
30.10.2022 13:28:29
Айшат, Добрый день! Данная модель рассчитана 36 квадратов
0 0
Г
Гость 20
4 апреля 2022
Здравствуйте! Кондиционер в каком состоянии? Хорошо работает? и в комплектации все имеется? Для нынешнего времени довольно маленькая цена)
0 0
А
Айшат
22 июля 2022
На сколько кв рассчитан?
2
0
0