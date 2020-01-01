Кондиционер Ballu ECO EDGE DC Inverter BSLI-12HN1/EE/EU черный (мятый сверху)
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Код товара: 105243
Производитель: Ballu
мало
мало
22 500₽
201
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Характеристики
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- Тип
- Кондиционер
- Причина уценки
- мятый сверху
- Состояние товара
- нормальное
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- нормальное
- Работоспособность
- неизвестно
- Цвет
- черный
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