Primero Neo - 1500 W конвектор, (Ограниченная гарантия, нетоварный вид)
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Код товара: 48620
Производитель: GENERAL
мало
мало
4 140₽
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Характеристики
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- Тип
- Конвектор
- Причина уценки
- нетоварный вид, ограниченная гарантия
- Состояние товара
- потертости и царапины
- Срок гарантии
- 14 дней
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- потрепанная
- Работоспособность
- проверен - исправен
- Цвет
- белый
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