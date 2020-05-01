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Конвектор Electrolux ECH/AS -2000 ER (нет крепежей)
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Код товара: 189603
Производитель: Electrolux
Гарантия: 15 дн.
5 750₽
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бесплатно,в 1 магазине
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Характеристики
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- Тип
- Конвектор
- Причина уценки
- нет крепежей
- Состояние товара
- нет крепежей
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- удовлетворительное
- Работоспособность
- работает
- Цвет
- белый
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