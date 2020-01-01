Умный светильник HomeTree Q2 White с беспроводной зарядкой, после ремонта, нестабильный контакт
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Код товара: 105190
Производитель: HomeTree
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
4 000₽
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Характеристики
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- Причина уценки
- приклеена птичка и подставка с контактом снизу, нестабильный контакт
- Состояние товара
- есть следы эксплуатации
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- в норме
- Работоспособность
- работает, но есть мерцания из-за нестабильного контакта
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