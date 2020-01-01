Сумочка Hama для универсальный Running серый/розовый (00177793), нетоварный вид упаковки
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Код товара: 102288
Производитель: Hama
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
340₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
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Наличными при получении
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Характеристики
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- Причина уценки
- нетоварный вид упаковки
- Состояние товара
- товарный вид
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- порвана
- Работоспособность
- в норме
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