Гантель виниловая STARFIT DB-101 4 кг, темно-синяя (1 шт.) 1/4
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Код товара: 107469
Производитель: Starfit
мало
мало
1 170₽
1 290₽
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Характеристики
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- Вес, кг
- 4
- Цвет
- синий
- Внешний материал
- винил
- Внутренний материал
- сталь
- Длина, см
- 19
- Ширина, см
- 9.4
- Высота, см
- 9
- Количество, шт
- 1
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