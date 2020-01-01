Фитбол STARFIT PRO GB-107 55 см, 1100 гр, без насоса, чёрный (антивзрыв)
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Код товара: 109011
Производитель: Starfit
мало
мало
990₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
2 дня
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Характеристики
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- Максимальный вес пользователя, кг
- 300
- Цвет
- черный
- Диаметр, см
- 55
- Материал
- PVC (поливинилхлорид)
- Система “антивзрыв”
- есть
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