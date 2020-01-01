Мяч для фитнеса Yamaguchi FIT Ball (красный)
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Код товара: 108136
Производитель: Yamaguchi
мало
мало
1 990₽
2 200₽
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Характеристики
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- Максимальный вес пользователя, кг
- 200
- Цвет
- красный
- Материал
- ПВХ
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