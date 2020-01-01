Фитбол STARFIT PRO GB-107 65 см, 1200 гр, без насоса, чёрный (антивзрыв)
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Код товара: 102107
Производитель: Starfit
мало
мало
900₽
990₽
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Характеристики
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- Максимальный вес пользователя, кг
- 300
- Цвет
- черный
- Диаметр, см
- 65
- Материал
- PVC (поливинилхлорид)
- Система “антивзрыв”
- есть
- Описание
- Фитбол PRO GB-107 - это улучшенный гимнастический мяч бренда Starfit, обладает высокой прочностью, так как выполнен из эластичного, упругого и легкого материала особой прочности, который выдерживает нагрузки до 300 кг.
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