Утяжелитель ЛЮКС 1 кг (пара)
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Код товара: 102121
Производитель: Прочее
мало
мало
450₽
490₽
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Характеристики
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- Вес, кг
- 2
- Цвет
- синий, красный, зеленый
- Материал
- нейлон, велкро, металлическая стружка
- Длина, см
- 25
- Ширина, см
- 11.5
- В комплекте, шт
- 1
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