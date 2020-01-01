Тренажер для пресса Yamaguchi AB FIT
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Код товара: 108896
Производитель: Yamaguchi
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мало
2 980₽
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Характеристики
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- Материал
- пластик, алюминий
- Количество колес
- 2
- Цвет
- красный, черный
- Вес, кг
- 1
- Дополнительно
- 1 тренажер, 2 ручки, 1 коврик для колен
- Максимальная нагрузка
- 120 кг
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