Обруч массажный разборный STARFIT 90 см 1,2 кг HH-103 1/10
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Код товара: 104554
Производитель: Starfit
мало
мало
1 440₽
1 590₽
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Характеристики
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- Тип
- массажный
- Диаметр, см
- 90
- Вес, гр
- 900
- Количество в упаковке, шт
- 1
- Описание
- разборный массажный обруч Starfit, который состоит из 6 фигурных пластиковых сегментов.
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