Эспандер многофункциональный STARFIT ES-802 ленточный 23- 68 кг, 208 х 6,4 см, фиолетовый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 106501
Производитель: Starfit
мало
мало
1 530₽
1 690₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Нагрузка, кг
- 68
- Цвет
- фиолетовый
- Материал
- резина
- Длина, см
- 208
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.