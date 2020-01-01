Бодибар неопреновый STARFIT BB-301 5 кг, зеленый
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Код товара: 102103
Производитель: Starfit
мало
мало
1 800₽
1 990₽
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Характеристики
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- Общая длина, см
- 120
- Цвет
- зеленый, черный
- Внешний материал
- неопрен
- Внутренний материал
- металл
- Длина (без наконечников), см
- 110
- Диаметр, см
- 3.1
- Материал наконечников
- пластик
- Длина наконечника,см
- 5.5
- Ширина наконечника, см
- 4.4
- Вес, кг
- 5
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