Умная розетка TP-LINK
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Код товара: 164404
Производитель: TP-LINK
-25%
890₽
1 190₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- розетка
- Цвет
- белый
- Количество гнёзд (постов)
- 1 шт.
- Тип розетки
- с заземляющим контактом
- Работает в системе "умный дом"
- есть
- Экосистема
- Умный дом Яндекса
- Заземляющий контакт
- есть
- Номинальный ток
- 10 А
- Номинальное напряжение
- 220 В
- Подключение к смартфону
- есть
- Материал
- пластик
- Протокол связи
- Wi-Fi
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