Умный выключатель (три клавиши) Yeelight Smart Switch Light YLKG14YL
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Код товара: 147624
Производитель: Yeelight
590₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- выключатель
- Цвет
- белый
- Материал
- пластик
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