Переключатель Xiaomi Mi Wireless Switch
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Код товара: 144594
Производитель: Xiaomi
750₽
9
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Характеристики
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- Тип
- выключатель
- Цвет
- белый
- Тип комплектации
- прибор в сборе
- Количество клавиш/разъемов
- 1
- Работает в системе "умный дом"
- есть
- Экосистема
- Xiaomi Mi Home
- Ориентация монтажа
- горизонтальная и вертикальная
- Количество горизонтальных постов
- 1
- Тип напряжения
- постоянный ток (DC)
- С надписью
- есть
- Надпись/маркировка
- нет (без)
- Материал
- пластик
- Подсветка
- нет
- Символы/индикация
- без надписи/печати
- Поле для надписи
- без поля для надписи
- Протокол связи
- ZigBee
- Тип соединения устройств
- беспроводное
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