Шлюз Xiaomi Центр управления умным домом Mi Smart Home Hub
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Код товара: 147666
Производитель: Xiaomi
2 590₽
31
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Характеристики
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- Тип
- Блок управления
- Питание
- сеть
- Размеры (ШxВxТ)
- 90 х 25 х 90 мм
- Вес
- 100 г
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