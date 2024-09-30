TP-Link Tapo L510E WiFi Bulb, A60 size, E27, 8.7W, 2700K warm white, 800 lumens
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Код товара: 141323
Производитель: TP-LINK
590₽
4
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- лампочка
- Экосистема
- Умный дом Яндекса
- Тип цоколя
- E27
- Энергосберегающая
- да
- Матовая
- да
- Форма колбы
- груша
- Мощность, Вт
- 8.7
- Напряжение
- 220-240 В
- Свет
- теплый белый
- Максимальная цветовая температура
- 2700 К
- Световой поток
- 806 лм
- Возможность дистанционного управления
- есть
- Беспроводное управление
- Wi-Fi
- Длина
- 115 мм
- Диаметр
- 60 мм
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