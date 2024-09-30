TP-Link Tapo L530E WiFi Bulb, A60 size, E27, 9.5W, 2000k-6500k tunable white, 800 lumens
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790₽
9
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Умная лампочка Яндекс E27 (YNDX-00501)
790₽
Характеристики
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- Тип
- лампочка
- Тип цоколя
- E27
- Энергосберегающая
- да
- Матовая
- да
- Форма колбы
- груша
- Мощность, Вт
- 8.7
- Напряжение
- 220-240 В
- Свет
- белый
- Максимальная цветовая температура
- 6500 К
- Световой поток
- 806 лм
- Возможность дистанционного управления
- есть
- Беспроводное управление
- Wi-Fi
- Длина
- 115 мм
- Диаметр
- 60 мм
- Срок службы
- 15000 ч
Отзывы 1
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И
И
Ибрамхалил
28 августа 2024
Достоинства
Норм
Недостатки
Норм
Комментарии
Норм
И
Ибрамхалил
28 августа 2024
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Норм
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Норм
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