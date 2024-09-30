Сбердевайсы Умная лампа, товарный знак SBER A60/E27 SBDV-00019
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Код товара: 137899
Производитель: SBER
990₽
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Характеристики
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- Тип
- лампочка
- Тип цоколя
- E27
- Форма колбы
- груша
- Мощность, Вт
- 9
- Напряжение
- 230В
- Свет
- разноцветный
- Максимальная цветовая температура
- 6500 К
- Световой поток
- 806 лм
- Беспроводное управление
- Bluetooth
- Срок службы
- 25000 ч
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