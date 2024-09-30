Лампа светодиодная Philips Hue Белая лампа (2700K) Philips HueW 9W A60 E27 RUS
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Код товара: 137895
Производитель: Philips
1 790₽
21
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Характеристики
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- Тип
- лампочка
- Тип цоколя
- E27
- Энергосберегающая
- да
- Матовая
- да
- Форма колбы
- полусфера
- Мощность, Вт
- 9
- Напряжение
- 220-240 В
- Свет
- холодный белый
- Максимальная цветовая температура
- 2700 К
- Световой поток
- 806 лм
- Срок службы
- 25000 ч
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