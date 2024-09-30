Светильник Philips Hue Bloom в белом корпусе Hue Bloom gen 4 EU/UK black
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Код товара: 137893
Производитель: Philips
6 990₽
25
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Характеристики
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- Тип
- светильник
- Мощность, Вт
- 7
- Напряжение
- 220-240 В
- Свет
- разноцветный
- Максимальная цветовая температура
- 6500 К
- Световой поток
- 500 лм
- Возможность дистанционного управления
- есть
- Беспроводное управление
- Bluetooth
- Срок службы
- 25000 ч
- Работает в системе "умный дом"
- есть
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