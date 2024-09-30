Светильник Philips Hue Iris в черном копрусе Hue Iris gen4 EU/UK black
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Код товара: 136668
Производитель: Philips
9 200₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- светильник
- Мощность, Вт
- 8
- Напряжение
- 100-240 В
- Свет
- разноцветный
- Световой поток
- 570 Лм
- Возможность дистанционного управления
- есть
- Беспроводное управление
- Bluetooth
- Длина
- 20.4 см
- Срок службы
- 25000 ч
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