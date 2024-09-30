Светильник потолочный Mi Smart LED Ceiling Light
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Код товара: 134472
Производитель: Xiaomi
3 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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от 3 до 5 дней
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Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
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Характеристики
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- Тип
- светильник
- Тип цоколя
- встроенный светодиодный светильник (LED)
- Напряжение
- 220-240 В
- Срок службы
- 365 дн.
- Работает в системе "умный дом"
- есть
- Протокол связи
- Wi-Fi
- Тип соединения устройств
- беспроводное
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