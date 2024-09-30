Умный светильник настольный HomeTree Dawn [Lamp+Speaker+Wireless]
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Код товара: 130860
Производитель: HomeTree
13 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- светильник
- Тип цоколя
- LED
- Мощность, Вт
- 27
- Напряжение
- 220 В
- Свет
- теплый белый
- Длина
- 275 мм
- Работает в системе "умный дом"
- есть
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Вопросы и ответы
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Р
Раяна
20 августа 2023
Какие функции он выполняет?
1
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0
05.ru
20.08.2023 16:47:33
Добрый день! На данном светильнике предусмотрена панель беспроводной зарядки для смартфонов стандарта Qi. Так же светильник оснащен встроенными 5-ваттными динамиками Hi-End-класса и Bluetooth-передатчиком, что позволяет использовать его для прослушивания музыки. У светильника предусмотрена возможность менять яркость и цвета освещения, ночной и спящий режим. Также в корпус светильника встроены цифровые часы.
Ответить
0 0
Р
Раяна
20 августа 2023
Какие функции он выполняет?
1
0
0