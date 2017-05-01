Лампа светодиодная Xiaomi Лампа прикроватная Mi Bedside Lamp 2
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 120435
Производитель: Xiaomi
4 390₽
28
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Самовывоз
бесплатно,в 1 магазине
бесплатно,в 1 магазине
Доставка
бесплатно,
сегодня
Нашли дешевле?
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- светильник
- Тип цоколя
- встроенный светодиодный светильник (LED)
- Мощность, Вт
- 9
- Световой поток
- 400 лм
- Возможность дистанционного управления
- нет
- Длина
- 20 см
- Диаметр
- 14 см
- Работает в системе "умный дом"
- есть
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.