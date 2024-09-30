Лампа светодиодная Xiaomi Mi Smart LED Bulb (Warm White)
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Код товара: 120431
Производитель: Xiaomi
690₽
8
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- лампочка
- Тип цоколя
- E27
- Энергосберегающая
- да
- Матовая
- да
- Форма колбы
- груша
- Мощность, Вт
- 9
- Напряжение
- 220-240 В
- Свет
- белый
- Максимальная цветовая температура
- 3300 К
- Световой поток
- 810 лм
- Возможность дистанционного управления
- есть
- Беспроводное управление
- Wi-Fi
- Срок службы
- 25000 ч
- Работает в системе "умный дом"
- есть
- Протокол связи
- Wi-Fi
- Тип соединения устройств
- беспроводное
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