Лампа светодиодная DIGMA DiLight W1, E27, 8Вт
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Код товара: 119482
Производитель: Digma
990₽
6
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Характеристики
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- Тип
- лампочка
- Экосистема
- Умный дом Яндекса
- Тип цоколя
- E27
- Энергосберегающая
- да
- Матовая
- да
- Форма колбы
- груша
- Мощность, Вт
- 8
- Напряжение
- 110-230 В
- Свет
- белый
- Максимальная цветовая температура
- 2700 К
- Световой поток
- 859 лм
- Возможность дистанционного управления
- есть
- Беспроводное управление
- Wi-Fi
- Длина
- 117 мм
- Диаметр
- 60 мм
- Срок службы
- 20000 ч
- Работает в системе "умный дом"
- есть
- Протокол связи
- Wi-Fi
- Тип соединения устройств
- беспроводное
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