Датчик движения Aqara Motion Sensor RTCGQ11LM
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Код товара: 163031
Производитель: Aqara
1 990₽
23
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Характеристики
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- Тип
- датчик движения
- Беспроводной
- да
- Напряжение питания
- 3 В
- С батареей
- да
- Работает в системе "умный дом"
- есть
- Тип соединения устройств
- беспроводное
- Автономный
- есть
- Экосистема
- Xiaomi Mi Home
- Цвет
- белый
- Подключение к смартфону
- есть
- Способ монтажа
- накладн. на поверхность
- Протокол связи
- ZigBee
- Дополнительная информация
- источник питания CR2450 батарея
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