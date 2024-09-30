Датчик открытия Mi Window and Door Sensor
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Код товара: 145087
Производитель: Xiaomi
790₽
8
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- датчик открытия
- Беспроводной
- да
- С батареей
- да
- Работает в системе "умный дом"
- есть
- Тип соединения устройств
- беспроводное
- Экосистема
- Xiaomi Mi Home
- Цвет
- белый
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