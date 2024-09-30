Датчик освещенности Mi Light Detection Sensor
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Код товара: 144629
Производитель: Xiaomi
790₽
6
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В магазинах:
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790₽
Характеристики
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- Тип
- датчик освещенности
- Беспроводной
- да
- С батареей
- да
- Тип соединения устройств
- беспроводное
- Экосистема
- Xiaomi Mi Home
- Цвет
- белый
- Подключение к смартфону
- есть
- Протокол связи
- ZigBee
- Высота
- 11 мм
- Ширина
- 40 мм
- Глубина
- 40 мм
- Дополнительная информация
- Умный датчик освещенности MiHome чутко следит за состоянием освещения окружающей обстановки, чтобы в зависимости от ситуации автоматически включить то или иное действие в умном доме, давая вам больше контроля над окружающим светом.
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 89
22 февраля 2024
Какая вилка?
0 0
Г
Гость 89
22 февраля 2024
Какая вилка?
0
0