Датчик температуры и влажности Aqara Temperature & Humidity & Pressure Sensor
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Код товара: 128084
Производитель: Xiaomi
1 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- датчик температуры и влажности
- Беспроводной
- да
- Напряжение питания
- 3 В
- С батареей
- да
- Работает в системе "умный дом"
- есть
- Тип соединения устройств
- беспроводное
- Первичный источник тока
- батарея/аккумулятор
- Экосистема
- Xiaomi Mi Home, Умный дом Яндекса
- Цвет
- белый
- Подключение к смартфону
- есть
- Протокол связи
- ZigBee
- Высота
- 9 мм
- Ширина
- 36 мм
- Глубина
- 36 мм
- Дополнительная информация
- контроль температуры, влажности, атмосферного давления, отправка уведомлений на смартфон, автоматическая сигнализация, взаимодействие с устройствами умного дома через шлюз; для управления устройством через интернет требуются приобрести шлюз Aquara Hub
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