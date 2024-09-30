Датчик задымления Digma DiSense S1 (DSS1) белый
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Код товара: 119425
Производитель: Digma
1 690₽
20
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- датчик задымления
- Беспроводной
- да
- С батареей
- да
- Тип соединения устройств
- беспроводное
- Автономный
- есть
- Первичный источник тока
- батарея/аккумулятор
- Экосистема
- DIGMA SmartLife
- Цвет
- белый
- Подключение к смартфону
- есть
- Способ монтажа
- накладн. на поверхность
- Протокол связи
- Wi-Fi
- Высота
- 71
- Ширина
- 71
- Глубина
- 29
- Дополнительная информация
- формат батареи - CR2, звуковое оповещение
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