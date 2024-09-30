Датчик открытия двери/окна Digma DiSense D1 (DSD1) белый
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890₽
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- датчик открытия
- Беспроводной
- да
- С батареей
- да
- Автономный
- есть
- Экосистема
- DIGMA SmartLife
- Цвет
- белый
- Принцип работы
- магнитоконтактный
- Тип зоны обнаружения
- точечные
- Способ монтажа
- накладн. на поверхность
- Протокол связи
- Wi-Fi
- Высота
- 71 мм
- Ширина
- 22 мм
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Е
Е
Егор
21 октября 2021
Достоинства
* Беспроводное управление, * простая настройка* ; * чувствительный датчик; * работает от wifi.
Недостатки
Долговато разбирался с настройкой.
Комментарии
Датчик покупал на дачу, что бы был спокоен за имущество. Поставил на входную дверь и окна, работает окей. Внешне датчик маленький и не привлекает к себе внимания. Работает корректно, окно открываю на проветривание, датчик срабатывает и прилетает уведомление на приложение.
Е
Егор
21 октября 2021
Достоинства
* Беспроводное управление, * простая настройка* ; * чувствительный датчик; * работает от wifi.
Недостатки
Долговато разбирался с настройкой.
Комментарии
Датчик покупал на дачу, что бы был спокоен за имущество. Поставил на входную дверь и окна, работает окей. Внешне датчик маленький и не привлекает к себе внимания. Работает корректно, окно открываю на проветривание, датчик срабатывает и прилетает уведомление на приложение.
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