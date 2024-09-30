Датчик открытия двери/окна Digma DiSense D1 (DSD1) белый

Комментарии

Датчик покупал на дачу, что бы был спокоен за имущество. Поставил на входную дверь и окна, работает окей. Внешне датчик маленький и не привлекает к себе внимания. Работает корректно, окно открываю на проветривание, датчик срабатывает и прилетает уведомление на приложение.