Машинка для удаления катышков Deerma Rechargeable Lint Remover
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Код товара: 98541
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 14 дн.
В наличии
В наличии
1 290₽
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Характеристики
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- Тип питания
- батарейки
- Цвет
- белый
- Высота, см
- 19.2
- Ширина, см
- 7.5
- Глубина, см
- 7
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