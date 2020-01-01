Машинка для очистки ткани Centek CT-2473
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Код товара: 97329
Производитель: Centek
мало
мало
790₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Тип питания
- автономное/от сети
- Мощность, Вт
- 3
- Съемный контейнер
- есть
- Защитная металлическая сетка
- есть
- Материал корпуса
- пластик
- Комплектация
- защитная крышка
- Цвет
- розовый
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