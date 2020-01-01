Машинка для удаления катышков Scarlett SC-920
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 33268
Производитель: Scarlett
Гарантия: 15 дн.
В наличии
В наличии
450₽
490₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип питания
- батарейки
- Мощность, Вт
- 3
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- белый/голубой
- Высота, см
- 10.5
- Ширина, см
- 5.5
- Глубина, см
- 8
- Вес, г
- 105
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.