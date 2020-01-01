Машинка для удаления катышков Philips GC026/00 Blue
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Код товара: 18569
Производитель: Philips
Гарантия: 15 дн.
В наличии
В наличии
1 590₽
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завтра
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2 дня
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Характеристики
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- Тип питания
- автономное/от сети
- Съемный контейнер
- есть
- Насадка для шерсти
- есть
- Защитная металлическая сетка
- есть
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь, пластик
- Тип элементов питания
- AA
- Количество элементов питания
- 2
- Комплектация
- машинка для удаления катышек, щеточка для чистки, 2 батарейки типа АА, инструкция
- Цвет
- белый/голубой
- Высота, см
- 5.8
- Ширина, см
- 8
- Глубина, см
- 12
- Вес, г
- 134
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