Машинка для удаления катышков Xiaomi Mijia (MQXJQ01KL)
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790₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип питания
- от аккумулятора
- Мощность, Вт
- 2
- Материал корпуса
- металл, пластик
- Цвет
- белый
- Высота, см
- 14.5
- Ширина, см
- 6.2
- Глубина, см
- 6.5
- Вес, г
- 0.2
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
С
С
Самир
13 января 2024
Достоинства
Хорошо справляется со своей задачей
С
Самир
13 января 2024
Достоинства
Хорошо справляется со своей задачей
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