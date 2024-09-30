Машинка для удаления катышков Deerma Lint remover MQ813W
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Код товара: 125266
Производитель: Deerma
Гарантия: 12 мес.
990₽
30
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип питания
- от аккумулятора
- Мощность, Вт
- 3
- Защитная металлическая сетка
- есть
- Материал корпуса
- металл, пластик
- Комплектация
- Документация, кабель для зарядки
- Особенности
- барабан с клейкой бумагой скрыт в рукоятке
- Цвет
- белый
- Высота, см
- 19.2
- Ширина, см
- 7
- Глубина, см
- 7.5
- Вес, г
- 76
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