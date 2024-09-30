Сушилка для белья G "ALUCOM" al
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2 190₽
26
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Рабочая длина, м
- 20
- Максимальная нагрузка, кг
- 20
- Колёса
- нет
- Материал
- сталь/алюминий
- Вес, кг
- 2.56
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