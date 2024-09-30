Сушилка для белья напольная (арт. СБ8)
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1 950₽
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Характеристики
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- Рабочая длина, м
- 18
- Максимальная нагрузка, кг
- 15
- Складная конструкция
- да
- Материал
- металл
- Вес, кг
- 4.5
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