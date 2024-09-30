Сушилка для белья G "TEMPO SUPER 25" al
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5 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Рабочая длина, м
- 25
- Максимальная нагрузка, кг
- 20
- Складная конструкция
- да
- Колёса
- да
- Материал
- сталь
- Ширина, см
- 97
- Высота, см
- 92
- Длина, см
- 170
- Вес, кг
- 3
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