Сушилка для белья G "DINAMIK 20"
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Код товара: 28932
Производитель: Gimi
мало
мало
3 590₽
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Характеристики
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- Рабочая длина, м
- 28
- Максимальная нагрузка, кг
- 20
- Складная конструкция
- да
- Колёса
- да
- Материал
- сталь
- Ширина, см
- 57
- Высота, см
- 100
- Длина, см
- 190
- Вес, кг
- 6
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