Сушилка для белья G "TEMPO 20" al
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Код товара: 28931
Производитель: Gimi
мало
мало
3 890₽
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Характеристики
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- Рабочая длина, м
- 25
- Максимальная нагрузка, кг
- 25
- Материал
- алюминий
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