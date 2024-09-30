Сушилка для белья NIKA СБ1
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Код товара: 160642
Производитель: NIKA
890₽
10
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Рабочая длина, м
- 18
- Максимальная нагрузка, кг
- 15
- Складная конструкция
- да
- Материал
- металл/пластик
- Ширина, см
- 53.5
- Высота, см
- 180
- Длина, см
- 180
- Вес, кг
- 3.22
- Дополнительная информация
- длина сушильного полотна 18м; температура нагрева элементов не должна превышать более +45 с
Отзывы 4
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А
А
Алжана
4 августа 2024
А
А
Али
27 августа 2023
За свои деньги норм. Пользуюсь уже давно.
А
Алжана
4 августа 2024
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