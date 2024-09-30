Сушилка для белья Cingillioglu CC-605 Miranda
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Код товара: 143492
Производитель: Cingillioglu
3 990₽
47
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Рабочая длина, м
- 2.5
- Складная конструкция
- да
- Колёса
- нет
- Материал
- алюминий
- Ширина, см
- 129
- Высота, см
- 67
- Длина, см
- 43
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