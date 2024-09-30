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Сушилка для белья Cingillioglu Calinda CC-050

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Сушилка для белья Cingillioglu Calinda CC-050
5
1 отзыв
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Код товара: 143490
Производитель: Cingillioglu
5
1 отзыв
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

3 490₽
41
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Сушилка для белья Cıngıllıoğlu FLORİDA CC-980
Сушилка для белья Cıngıllıoğlu FLORİDA CC-980
3 190₽
Характеристики
Рабочая длина, м
25
Складная конструкция
да
Колёса
нет
Вес, кг
2.9
Дополнительная информация
имеется пластиковая ленточная защелка для подвешивания носков
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Д
Д
Дженнет
15 января 2023
Рекомендует этот товар
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0 0
Д
Дженнет
15 января 2023
Рекомендует этот товар
Ответить
0
0
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3 490₽
41
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1 = 1₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

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