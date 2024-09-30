Сушилка для белья Cingillioglu Calinda CC-050
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Код товара: 143490
Производитель: Cingillioglu
3 490₽
41
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Характеристики
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- Рабочая длина, м
- 25
- Складная конструкция
- да
- Колёса
- нет
- Вес, кг
- 2.9
- Дополнительная информация
- имеется пластиковая ленточная защелка для подвешивания носков
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Д
Д
Дженнет
15 января 2023
Д
Дженнет
15 января 2023
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